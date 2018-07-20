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В России запустят систему ухода за пожилыми
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В России запустят систему ухода за пожилыми 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. В России запустят систему долговременного ухода за пожилыми людьми. Программа будет состоять из медицинской помощи, социального обслуживания, дневных стационаров, организации патронажа и услуг сиделок, пишет Российская Газета.
Первоначально систему отработают в шести регионах: Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Тульской областях. К 2022 году в программу вовлекут все регионы страны.
На первом этапе предстоит выявлять граждан, которые нуждаются в уходе. После этого планируется разработать межведомственное взаимодействие и обмен информацией между пациентом и медучрежением.
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