В России запустят систему ухода за пожилыми

Москва . В России запустят систему долговременного ухода за пожилыми людьми. Программа будет состоять из медицинской помощи, социального обслуживания, дневных стационаров, организации патронажа и услуг сиделок, пишет Российская Газета

Первоначально систему отработают в шести регионах: Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Тульской областях. К 2022 году в программу вовлекут все регионы страны.

На первом этапе предстоит выявлять граждан, которые нуждаются в уходе. После этого планируется разработать межведомственное взаимодействие и обмен информацией между пациентом и медучрежением.