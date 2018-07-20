Перес: «Я сказал, что мы будем укреплять состав отличными игроками, и мы это делаем»

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал подписание своим клубом вингера «Фламенго» Винисиуса Жуниора.

"Несколько дней назад на презентации Одриосолы я сказал, что мы собираемся укрепить команду отличными игроками и мы это делаем. Винисиусу недавно исполнилось 18 лет, а он уже считается одной из величайших надежд бразильского и мирового футбола. Мы ждали его в течение долгого времени, потому что он призван стать одним из величайших игроков нового времени", — цитирует клубного босса «сливочных» AS.