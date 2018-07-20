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Перес: «Я сказал, что мы будем укреплять состав отличными игроками, и мы это делаем»
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Перес: «Я сказал, что мы будем укреплять состав отличными игроками, и мы это делаем» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал подписание своим клубом вингера «Фламенго» Винисиуса Жуниора.
"Несколько дней назад на презентации Одриосолы я сказал, что мы собираемся укрепить команду отличными игроками и мы это делаем. Винисиусу недавно исполнилось 18 лет, а он уже считается одной из величайших надежд бразильского и мирового футбола. Мы ждали его в течение долгого времени, потому что он призван стать одним из величайших игроков нового времени", — цитирует клубного босса «сливочных» AS.
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