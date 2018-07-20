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В Германии 14 человек пострадали в результате нападения с ножом
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В Германии 14 человек пострадали в результате нападения с ножом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
В результате нападения с ножом в немецком городе Любеке пострадали не менее 14 человек, сообщает Lubecker Nachrichten.
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