Выросло количество китайских туристов в Дубае

Си Цзиньпина в Согласно новым данным, опубликованным до визита Председателя КНР Дубай , за последние четыре года число китайских туристов в Дубае увеличилось более чем в два раза.

По данным статистики, с 2016 по 2017 год годовой рост составил 41,4 процента. В 2016 году для увеличения турпотока их Поднебесной была введена виза по прибытию.

Китай является одним наиболее быстро растущих источников туристов для Дубая: в первые пять месяцев года из Поднебесной приехали 400,547 посетителей. Ожидается, что в этом году рост продолжится.

Генеральный директор Dubai Tourism Саид Альмарри заявил, что их подход к привлечению китайских туристов является крайне эффективным, чему способствуют партнерство в экономических сферах, двухсторонние инвестиции и маркетинговые мероприятия, которые проводятся в 48 городах Китая.

Росту числа путешественников из Китая способствует также увеличение количества авиаперевозок, которые в настоящее время достигли показателя 30 рейсов в неделю. Выросло, в частности, число безостановочных перелетов.