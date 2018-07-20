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Выросло количество китайских туристов в Дубае
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Выросло количество китайских туристов в Дубае 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Согласно новым данным, опубликованным до визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Дубай, за последние четыре года число китайских туристов в Дубае увеличилось более чем в два раза.
По данным статистики, с 2016 по 2017 год годовой рост составил 41,4 процента. В 2016 году для увеличения турпотока их Поднебесной была введена виза по прибытию.
Китай является одним наиболее быстро растущих источников туристов для Дубая: в первые пять месяцев года из Поднебесной приехали 400,547 посетителей. Ожидается, что в этом году рост продолжится.
Генеральный директор Dubai Tourism Саид Альмарри заявил, что их подход к привлечению китайских туристов является крайне эффективным, чему способствуют партнерство в экономических сферах, двухсторонние инвестиции и маркетинговые мероприятия, которые проводятся в 48 городах Китая.
Росту числа путешественников из Китая способствует также увеличение количества авиаперевозок, которые в настоящее время достигли показателя 30 рейсов в неделю. Выросло, в частности, число безостановочных перелетов.
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