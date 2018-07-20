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РФ предложила США создать совместные группы по сирийским беженцам
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РФ предложила США создать совместные группы по сирийским беженцам 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Таким образом, будет разработан план по возращению беженцев к местам доконфликтного проживания. Кроме того, Россия предлагает создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии. В настоящее время идеи прорабатываются американской стороной.
Как рассказал на открытом заседании начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, усилиями властей Сирии при поддержке РФ в освобожденные районы возвращается мирная жизнь. Подразделения российской военной полиции оказывают содействие местным органам власти в обеспечении безопасности и правопорядка.
Также на порядок снизились цены на продукты питания и медикаменты в районах, которые ранее контролировались боевиками. Люди получили доступ к медицинскому обслуживанию.
"В этих условиях возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам проживания и временного размещения становится первоочередной задачей на пути налаживания мирной жизни и скорейшего восстановления страны в целом", — подчеркнул военный.
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