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Королева из приюта «Химки-2» освоилась в новом доме
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Королева из приюта «Химки-2» освоилась в новом доме 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Два месяца назад у подопечной приюта для собак «Химки-2» Королевы появились новый дом и заботливые хозяева. Новая семья регулярно делится новостями о новом члене семьи.
— Королева очень любит лежать на паласе кверху пузом и улыбаться, — рассказывают хозяева собаки. — Это очень позитивная, игривая, жизнерадостная девочка. Она прекрасно освоилась в квартире и стала поистине близким и дорогим членом нашей семьи.
Напомним, что волонтеры приюта постоянно ищут дом и новых хозяев для своих питомцев. В настоящее время прием животных в приют не производится из-за отсутствия свободных мест: в приюте — 400 собак.
Чтобы больше узнать о питомцах, можно связаться с куратором приюта по телефону: 8 (915) 203-80-85 (Лена). (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
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