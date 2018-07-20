Королева из приюта «Химки-2» освоилась в новом доме

Два месяца назад у подопечной приюта для собак «Химки-2» Королевы появились новый дом и заботливые хозяева. Новая семья регулярно делится новостями о новом члене семьи.

— Королева очень любит лежать на паласе кверху пузом и улыбаться, — рассказывают хозяева собаки. — Это очень позитивная, игривая, жизнерадостная девочка. Она прекрасно освоилась в квартире и стала поистине близким и дорогим членом нашей семьи.

Напомним, что волонтеры приюта постоянно ищут дом и новых хозяев для своих питомцев. В настоящее время прием животных в приют не производится из-за отсутствия свободных мест: в приюте — 400 собак.

Чтобы больше узнать о питомцах, можно связаться с куратором приюта по телефону: 8 (915) 203-80-85 (Лена). (еп)