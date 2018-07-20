Тренер «Зелены Гуры»: будем сложным соперником для каждой команды Лиги ВТБ

Главный тренер дебютанта Единой лиги ВТБ «Зелены Гуры» Игор Йовович прокомментировал вступление команды в Лигу. По словам специалиста, на данном этапе ждать от команды выдающихся результатов, но вместе с тем он пообещал, что бороться она будет в каждой встрече.

«Мы счастливы и горды тем, что будем участвовать в одной из сильнейших лиг в Европе. Это большой вызов для всех нас. Мы должны подготовиться к нему с умом, чтобы быть конкурентоспособными. Для каждого игрока, тренера и всего персонала — это огромный шаг вперёд.

Мы будем соперничать с командами с огромными бюджетами. Я не стану обещать чего-то выдающегося. Мы будем новобранцами турнира и от нас не будет высоких ожиданий. Но мы на 100% будем настраиваться на решительные и большие битвы. Мы будем сложным и требовательным соперником для каждого участника турнира", — приводит слова Йововича официальный сайт польского клуба.