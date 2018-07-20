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Меркель: Возможные пошлины США на импорт автомобилей нарушают правила ВТО
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Меркель: Возможные пошлины США на импорт автомобилей нарушают правила ВТО 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
БЕРЛИН, 20 июл — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу предостерегла США против введения карательных пошлин на импорт автомобилей. В результате таких мер проиграют все стороны, так как они вызовут ответные действия, сообщает Dow Jones.
"Во внешней торговле сложилась очень, очень серьезная ситуация, и я хочу открыто об этом заявить", — сказала Меркель на пресс-конференции.
"Нам не нужны эти пошлины, мы считаем, что нанесем вред друг другу, причем не только в плане того, что пострадает наш Евросоюз, они могут иметь намного более широкие последствия", — сказала она, добавив, что эти пошлины представляют «реальную угрозу для благосостояния многих людей в мире».
Комментарии Меркель прозвучали за несколько дней до того, как председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить пути для отказа от введения карательных пошлин.
"Эти (переговоры) являются нашим приоритетным курсом действий, — сказала Меркель. — Но если они не дадут результатов, мы в Евросоюзе, как вы уже слышали, будем обсуждать контрмеры. Но это, безусловно, самое худшее решение".
Администрация Трампа обдумывает введение пошлин на европейские автомобили в размере 20-25% из соображений национальной безопасности. Под угрозой оказались европейские товары на сумму более 50 млрд долларов, и это создает панику в крупнейшей экономике Европы.
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