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Валиев победил Магомедова на турнире PFL4
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Валиев победил Магомедова на турнире PFL4 

Советский спорт 1 час назад
В ночь с четверга на пятницу в Нью-Йорке прошел турнир PFL4, в рамках которого 28-летний российский боец Тимур Валиев победил своего соотечественника Бекбулата Магомедова единогласным решением судей. Теперь на счету Валиев 14 побед в MMA при двух поражениях.
Результаты PFL 4: Основные бои  Лэнс Палмер победил Жумабека Тырсуна сабмишном в третьем раунде (удушение сзади); Андре Харрисон победил Назарено Малегари единогласным решением судей; Франсимар Бароссо победил Джека Мэя сабмишном в первом раунде (треугольник руками); Стивен Сайлер победил Александре Альмейду техническим сабмишном в 1 раунде (гильотина); Филипе Линс победил Алекса Николсона техническим нокаутом во 2 раунде (удары руками);
Результаты PFL 4:
Келвин Тиллер победил Джареда Рошолта сабмишном во 2 раунде (гильотина); Тимур Валиев победил Бекбулата Магомедова единогласным решением судей; Макс Кога победил Маркоса Гальвао техническим нокаутом в 3 раунде (удары); Джош Коуплэнд победил Шона Джордана единогласным решением судей; Валдрин Истрефи победил Дэниела Галлемора техническим нокаутом во 2 раунде (лоу-кики).
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