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В Михайловке мать убила своего новорожденного сына
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В Михайловке мать убила своего новорожденного сына 

ria34.ru 1 час назад
В Михайловке возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, которая случайно убила своего новорожденного сына.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, вечером 18 июля выпившая женщина на руках несла своего сынишку из одной комнаты в другую. Он не удержала подушку, на которой лежал младенец, и он упал на пол.
— Не придав значения травме, мать уложила сына спать, а утром обнаружила его мертвым, — пояснили РИА34 в региональном СКР. — Эксперты установили, что смерть малыша наступила из-за черепно-мозговой травмы и перелома костей основания черепа, осложнившихся отёком головного мозга.
Женщина не стала скрывать, что по всей вероятности, травмы сын получил после падения из ее рук. В отношении подозреваемой уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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