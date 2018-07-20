В Михайловке мать убила своего новорожденного сына

В Михайловке возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, которая случайно убила своего новорожденного сына.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, вечером 18 июля выпившая женщина на руках несла своего сынишку из одной комнаты в другую. Он не удержала подушку, на которой лежал младенец, и он упал на пол.

— Не придав значения травме, мать уложила сына спать, а утром обнаружила его мертвым, — пояснили РИА34 в региональном СКР . — Эксперты установили, что смерть малыша наступила из-за черепно-мозговой травмы и перелома костей основания черепа, осложнившихся отёком головного мозга.

Женщина не стала скрывать, что по всей вероятности, травмы сын получил после падения из ее рук. В отношении подозреваемой уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.