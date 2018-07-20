Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» пройдут обучение в ВШГУ РАНХиГС

Москва , 20 июля. / ТАСС /. В Высшей школе государственного управления РАНХиГС 23 июля начинается новая программа Executive Master in Public Management, которая разработана специально для победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» 2017 года.

Программа предполагает подготовку современных управленцев в сфере государственного и муниципального управления, объединенных общим пониманием вызовов и задач, стоящих перед страной и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для эффективной работы в общественных институтах, органах власти и некоммерческих организациях.

"Конкурс «Лидеры России » направлен на поиск лучших управленцев в стране. Но, глядя на большой интерес со стороны региональных властей к нему, мы решили использовать конкурс для формирования кадрового резерва управленцев. Поэтому уже состоявшиеся, успешные управленцы в бизнесе идут на нашу образовательную программу, чтобы быть полезными стране через повышение эффективности государственного управления и налаживание диалога с бизнесом" — говорит Елена Бондаренко , директор Центра программ подготовки руководителей высшего звена ВШГУ РАНХиГС.

Обучение состоит из шести очных модулей:

"Современные технологии управления в госсекторе".

"Глобальные тренды развития. Новые методы управления в цифровом мире".

"Современные принципы эффективного менеджмента".

Зарубежная и российские стажировки.

Развитие лидерского потенциала.