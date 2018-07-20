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Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» пройдут обучение в ВШГУ РАНХиГС
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Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» пройдут обучение в ВШГУ РАНХиГС 

ТАСС 1 час назад
Москва, 20 июля. /ТАСС/. В Высшей школе государственного управления РАНХиГС 23 июля начинается новая программа Executive Master in Public Management, которая разработана специально для победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» 2017 года.
Программа предполагает подготовку современных управленцев в сфере государственного и муниципального управления, объединенных общим пониманием вызовов и задач, стоящих перед страной и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для эффективной работы в общественных институтах, органах власти и некоммерческих организациях.
"Конкурс «Лидеры России» направлен на поиск лучших управленцев в стране. Но, глядя на большой интерес со стороны региональных властей к нему, мы решили использовать конкурс для формирования кадрового резерва управленцев. Поэтому уже состоявшиеся, успешные управленцы в бизнесе идут на нашу образовательную программу, чтобы быть полезными стране через повышение эффективности государственного управления и налаживание диалога с бизнесом" — говорит Елена Бондаренко, директор Центра программ подготовки руководителей высшего звена ВШГУ РАНХиГС.
Обучение состоит из шести очных модулей:
"Современные технологии управления в госсекторе".
"Глобальные тренды развития. Новые методы управления в цифровом мире".
"Современные принципы эффективного менеджмента".
Зарубежная и российские стажировки.
Развитие лидерского потенциала.
На первом модуле программы перед слушателями выступят ведущие российские международные эксперты. Среди них ректор РАНХиГС Владимир Мау, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, профессор Школы государственной политики Ли Куан Ю Цегер ван дер Валь, директор по развитию проектов Института PEMANDU Тан Датук Кристофер, профессор бизнес-школы Сколково, основатель и президент компании Nest Consulting Моти Кристал, советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Павел Шестопалов, радиожурналист, преподаватель факультета Liberal Arts Института общественных наук РАНХиГС Леонид Клейн, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.
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