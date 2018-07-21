Агент — об интересе «Локомотива» к форварду сборной Ганы: «Переход Двамены в российский клуб возможен, но мы общаемся со многими…

Филип Деген, официальный представитель форварда «Цюриха» Рафаэля Двамены , прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Локо» к 22-летнему нападающему сборной Ганы

— Предложение «Локомотива»? У нас есть немало запросов по поводу Двамены, ведем переговоры и общаемся со многими клубами, — отметил Деген.

— Возможен ли в таком случае трансфер в чемпионат России

Ранее издание Ghana Soccernet сообщило, что «Локомотив» и «Эспаньол» готовы заплатить за Двамену 2,5 миллиона евро. В чемпионате Швейцарии-2017/18 нарадающий провел 32 матча, забил 9 мячей и отдал 5 голевых пасов. Его контракт с «Цюрихом» заканчивается летом 2020 года.