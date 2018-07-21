Филип Деген, официальный представитель форварда «Цюриха» Рафаэля Двамены, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Локо» к 22-летнему нападающему сборной Ганы.
— Предложение «Локомотива»? У нас есть немало запросов по поводу Двамены, ведем переговоры и общаемся со многими клубами, — отметил Деген.
— Возможен ли в таком случае трансфер в чемпионат России?
— Конечно — почему нет? (Игорь НОВИКОВ)
Ранее издание Ghana Soccernet сообщило, что «Локомотив» и «Эспаньол» готовы заплатить за Двамену 2,5 миллиона евро. В чемпионате Швейцарии-2017/18 нарадающий провел 32 матча, забил 9 мячей и отдал 5 голевых пасов. Его контракт с «Цюрихом» заканчивается летом 2020 года.