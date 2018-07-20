Агент: «Двамена интересен многим клубам. Не помню, есть ли среди них „Локомотив“

Рафаэля Двамену. В агентстве SBE Management прокомментировали информацию интернет-издания Ghanasoccernet.com о том, что московский «Локомотив» и испанский «Эспаньол» ведут борьбу за нападающего сборной Ганы и швейцарского «Цюриха» «Политика компании не позволяет комментировать слухи, связанные с будущим наших игроков. Но я могу точно сказать, что за последние несколько дней к нам поступило множество обращений от клубов, заинтересованных в Рафаэле Двамене. Их так много, что я просто не помню, есть ли среди них «Локомотив», — заявили в агентстве SBE Management корреспонденту Sport24.ru Алине Матинян В составе «Цюриха» 22-летний футболист сыграл 55 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 18 голевых пасов.