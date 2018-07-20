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39 млн рублей потратит «Интер РАО» на огнезащиту Харановской ГРЭС
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39 млн рублей потратит «Интер РАО» на огнезащиту Харановской ГРЭС 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Энергетическая компания «Интер РАО-Электрогенерация», входящая в группу «Интер РАО», планирует потратить 39 млн рублей на проведение огнезащитных работ на Харановской ГРЭС, расположенной в Забайкальском крае. На проведение работ компания отводит почти год, до сентября 2019 года, сообщает Огнепортал.
На сайте госзакупок опубликована информация по перечню работ, которые должен провести подрядчик. В списке: разработка проекта, очистка поверхности металлических конструкций главного корпуса машинного зала, первого и второго блоков, огрунтовка, нанесение огнезащитного состава и покрытие финишным составом. По условиям энергетической компании исполнитель должен будет использовать лакокрасочные материалы отечественного производства.
Необходимо покрыть огнезащитными составами металлоконструкции площадью 10,8 тысяч квадратных метров (колонны и балки) и 6 тысяч квадратных метров (фермы машинного зала). Подрядчику предстоит израсходовать более 50 тонн огнезащитного состава марки «Оргакс — В-СК -1», почти 4 тонны эмали и 1,7 тонн грунтовки.
Срок окончания сбора заявок — 30 июля 2018 года. Победитель торгов станет известен 22 октября 2018 года.
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