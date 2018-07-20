Станции холдинга «РАО ЭС Востока» (входит в «Русгидро») увеличили выработку электроэнергии в январе-июне 2018 года на 8,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 17,908 млрд кВт∙ч, сообщает «Русгидро».
Во втором квартале 2018 года генерирующие активы, входящие в структуру «РАО ЭС Востока», выработали 7,453 млрд кВт∙ч электроэнергии, что на 3,5% выше, чем во втором квартале 2017 года.
В структуре выработки электрической энергии 75% пришлось на Дальневосточную генерирующую компанию, производство электроэнергии которого во втором квартале 2018 года выросло на 1,9% в связи с ростом экспорта электроэнергии в Китай и ОЭС Сибири на 4,8% относительно второго квартала 2017 года и ростом потребления электроэнергии по энергосистемам ОЭС Востока на 2,9%.
По итогам второго квартала 2018 года ГЭС и ГеоЭС «Русгидро» на Дальнем Востоке увеличили выработку электроэнергии на 2,2% до 3,219 млрд кВт∙ч; в первом полугодии выработка составила 6,834 млрд кВт∙ч, на 5,3% ниже аналогичного показателя 2017 года.
Отпуск тепла электростанциями и котельными «Русгидро» в на Дальнем Востоке за первое полугодие 2018 года составил 17,659 млн Гкал, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2017 года в связи с более низкими температурами наружного воздуха во всех регионах Дальнего Востока за исключением Чукотского автономного округа. Во втором квартале снижение отпуска тепла обусловлено сокращением отопительного периода в ряде крупных населенных пунктов и более высокими температурами наружного воздуха.