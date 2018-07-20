«РАО ЭС Востока» в первом полугодии увеличило выработку электроэнергии на 8,6% — до 17,9 млрд кВт∙ч

Во втором квартале 2018 года генерирующие активы, входящие в структуру «РАО ЭС Востока», выработали 7,453 млрд кВт∙ч электроэнергии, что на 3,5% выше, чем во втором квартале 2017 года.

В структуре выработки электрической энергии 75% пришлось на Дальневосточную генерирующую компанию, производство электроэнергии которого во втором квартале 2018 года выросло на 1,9% в связи с ростом экспорта электроэнергии в Китай и ОЭС Сибири на 4,8% относительно второго квартала 2017 года и ростом потребления электроэнергии по энергосистемам ОЭС Востока на 2,9%.

По итогам второго квартала 2018 года ГЭС и ГеоЭС «Русгидро» на Дальнем Востоке увеличили выработку электроэнергии на 2,2% до 3,219 млрд кВт∙ч; в первом полугодии выработка составила 6,834 млрд кВт∙ч, на 5,3% ниже аналогичного показателя 2017 года.