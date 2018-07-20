В Петербурге уволили единственную женщину-пожарного за съемки в клипе

Анна Шпенова, единственная женщина-пожарный в России , снялась в клипе «Нежность» Риты Дакоты , который вышел в конце мая. Певица пишет, что в ротации этого видео отказали крупнейшие телеканала, так как увидели в нем госзаказ МЧС . 20 июля выяснилось, что после съемок в клипе Анну Шпенову, которая одна воспитывает двоих детей с редким заболеванием крови, уволили. Об этом Рита Дакоты сообщила в своем Instargam. ЭТО ПОЛНЫЙ ПИ*ДЕЦ 🤦🏼‍♀️. Друзья, я, если честно, не знала, как написать этот пост и долго откладывала, однако сил моих больше нет.. Я прошу всех, кто не смотрел #НЕЖНОСТЬ сначала посмотреть (и сам клип, и ‘фильм о фильме’ с интервью), а потом комментировать по делу, или не комментировать этот пост вовсе и идти мимо 🙏. Все помнят пожарную? Героическая женщина Анна Шпенова, ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА ПОЖАРНЫЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! Гордость всей страны, женское лицо современного Героя Нашего Времени. Женщина с большой буквы. И в это же самое время хрупкая, нежная и бессильная перед лицом беды, мать-одиночка, которая воспитывает двух больных детишек с редким заболеванием крови и живет в ритме нон-стоп, метаясь от дома до работы, от работы до больницы детей и так по кругу, всё расположено в одном квартале в пешей доступности друг от друга на случай «если что…». Лекарства стоят бешеных денег, жизнь Анны это перманентная борьба, но эта героическая женщина с гордо поднятой головой и неоспоримым чувством собственного достоинства в первую же секунду после предложения согласилась сняться в нашем проекте, чтобы показать современным девочкам важность и нужность материнства, важность и нужность настоящей ПРОФЕССИИ в искаженном современном мире с напрочь размытыми ориентирами и ценностями. Напомню, что работа в первую же неделю набрала миллион просмотров, возглавила российский iTunes, была показана на фестивале в честь Года Волонтера как пример социальной активности, благотворительности и добровольчества, а так же собрала десятки (!) тысяч (!) благодарственных писем от женщин, которым морально помогла в трудной ситуации, а средства, собранные от скачиваний в честь Дня Защиты Детей совсем скоро будут получены нами у Авторского Сообщества и переведены в кризисный центр «Дом для мамы» фонда «Милосердие». И это малая часть того, что Анна Шпенова сделала для своей страны и сотен тысяч женских душ в целом. Так же, дополню, что один из крупнейших телеканалов отказал нам в ротации этого видео, потому что посчитал что это гос заказ российского МЧС и политические игры. «Вы пиарите МЧС? Пропагандируете гордость за гос структуру?», — ответили нам, объясняя отказ. (Продолжение ниже ⬇️). Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 20 Июл 2018 в 3:47 PDT Анна Шпенова работала в пожарной части № 2. В 2015 году была награждена медалью «За отвагу на пожаре». Она спасла из огня двух женщин, рискую собственной жизнью. Фото: vk.com/id4623965

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