«Лондонский некрополь», или почему в викторианской Англии существовал «поезд смерти»

Викторианская Англия являлась местом роскоши, лоска, странной моды и обычаев. Однако при этом Лондон того периода также изнывал от холеры, вмещая смерть и зловоние. Только в 1848 году масштабная эпидемия унесла порядка 15 тысяч жизней, и чаще всего тела просто складывались у церкви, ожидая очереди на погребение.

Мест на кладбищах оказалось просто недостаточно, поэтому властям пришлось пойти радикальным путем. Дополнительные места для захоронения предусматривались в пригороде, и для удобства туда доставлял специальный поезд. В последний путь мертвецы могли «последовать» в вагонах трех классов: от первого до третьего. Такой транспорт оборудовали для транспортировки гробов, именуя его «поездом смерти». Трудности с захоронением возникли на фоне стремительного роста населения. Начиная с 1801, всего за полвека количество граждан в Лондоне возросло на 1,5 млн человек. Притом кладбища не разрастались, новых место для погребения не выделялось, и за возможность похоронить покойного приходилось едва ли не сражаться. Доходило до того, что ради захоронения новых трупов нужно было эксгумировать старые. Сопровождался процесс антисанитарными условиями, когда водоемы загрязнялись, а такие недуги, как тиф, холера и оспа распространялись. Городские кладбища в итоге окончательно закрыли, предложив взамен новые, построенные уже за чертой города. К примеру, место для захоронения в Бруквуде, размещенном в 37 км от столицы, было примерно в пять раз больше того, что имелось в Лондоне. Для доставки покойных соорудили железную дорогу, получившую наименование «Лондонский некрополь». Запустили ЖД в 1854 году, а путь поезда начинался от станции Ватерлоо, после чего 40 минут транспорт следовал без остановок. В первом и, собственно, наиболее элитном классе имелось все для комфортной поездки прежде всего родственников покойного. Катафалк щедро украшался, пассажирам предлагался чай, а еще можно было выбрать место погребения и, кроме того, памятник. Вагоны третьего класса подходили для бедных граждан, а гробы размещались прямо в проходах. Дабы не оскорбить чувств скорбящих, купе чаще всего заполнялись с учетом вероисповедания. «Расцвет» «Лондонского некрополя» пришелся на период с 1894 по 1903 гг, когда в год поезд доставлял по 2,3 тысячи тел. Правда, при открытии ЖД надеялись на поток в 50 тысяч, поэтому проект себя не оправдал. Поезд, как правило, выезжал не чаще, чем дважды в неделю. Прекратили работу ЖД в 1941, когда при авианалете на Лондон сильно повредили железное полотно. К тому периоду срок работы «Лондонского некрополя» составил 87 лет, а «поезд смерти» провез более 200 тысяч покойников. Сейчас по линии из британской столицы в Бруквуд все еще движется поезд, но он больше не останавливается рядом со старым кладбищем. Сейчас с некрополем связывают множество мистических и мрачных историй, упоминая о духах мертвых и любви к этим местам сатанистов.