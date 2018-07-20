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На следующей неделе в Пыталово начнется ремонт водопровода
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На следующей неделе в Пыталово начнется ремонт водопровода 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Перекладка водопроводных сетей начнется в Пыталово на следующей неделе, сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В ходе рабочей поездки в пятницу, 20 июля, он осмотрел улицу Красноармейскую — центральную магистраль города, где без замены сетей невозможно привести в порядок дорожное покрытие.
С просьбой помочь с ремонтом аварийного водопровода к Михаилу Ведерникову обратилась заместитель главы Пыталовского района Вера Кондратьева. Она же сегодня показала проблемный объект.
«Положительное решение о ремонте сетей принято, и мы нашли возможность провести его из внебюджетных средств. Сумма — порядка 4 млн рублей. Работы начнутся уже на следующей неделе и, как говорит подрядчик, до начала октября ремонт водопровода будет закончен», — рассказал врио Губернатора.
«В бюджете на следующий год будем планировать средства на ремонт дороги», — добавил Михаил Ведерников.
Заместитель Главы Пыталовского района Вера Кондратьева в свою очередь поблагодарила врио Губернатора Михаила Ведерникова от имени жителей Пыталово и от себя лично за принятое решение. «Наша Красноармейская улица — это не улица, а фронтовая дорога, и вызывает много нареканий у жителей и гостей города. После ремонта этот вопрос будет снят. Кроме того, если мы поменяем этот участок водопровода, то подготовка к осенне-зимнему сезону пройдет в штатном режиме, и мы начнем отопительный сезон вовремя», — сказала Вера Кондратьева.
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