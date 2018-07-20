Ещё
Список персонажей SoulCalibur 6 пополнил Вольдо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Список персонажей SoulCalibur 6 пополнил Вольдо 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В Сети появился новый трейлер SoulCalibur 6, посвящённый Вольдо. Он пополнил список персонажей, которые будут доступны в день релиза игры.
Вольдо — бандит из Италии. Когда-то он охранял сокровища оружейного магната Верчи на необитаемом острове, убивая каждого, кто на них позарится. Однако Вольдо пробыл на острове так долго, что ослеп и обезумел. Его боевой стиль — один из самых странных. Акробатические прыжки, перекатывания, удары животом и спиной для Вольдо — обычное дело.
Bandai Namco готовит минимум 22 игровых персонажа, пока разработчики показали только 15. Релиз SoulCalibur 6 состоится 19 октября на PC, Xbox One и PS4.
Игромания.ру: последние новости
Появились подробности мультиплеера No Man's Sky Автор Braid и The Witness показал свою новую игру Райские игры: как попасть в Gamers Paradise? Новый конкурс Игромании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста360
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры80
Фото кабинета Медведева удивило россиян74
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе222
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение