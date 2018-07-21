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Коту-оракулу Ахиллу из Эрмитажа нашли новую семью
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Коту-оракулу Ахиллу из Эрмитажа нашли новую семью 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Диалог
Эрмитажный кот-оракул Ахилл будет отдан в семью ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой, сообщила сама Кондратьева.
Ранее она рассказывала РИА Новости, что кот Ахилл, который предсказывал результаты матчей чемпионата мира по футболу, будет передан в семью, в списке желающих было 27 человек. Ранее сообщалось, что белоснежный глухой кот Ахилл был выбран оракулом ЧМ как наиболее стрессоустойчивый и общительный, а также благодаря его способностям к анализу. До этого он предсказывал итоги матчей на Кубке конфедераций 2017 года. После этого он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта — его специализацией стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.
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