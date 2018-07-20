Ещё
Кот-предсказатель из Эрмитажа по кличке Ахилл обрел новый дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кот-предсказатель из Эрмитажа по кличке Ахилл обрел новый дом 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Кота-предсказателя из Эрмитажа по кличке Ахилл передали в семью. Об этом сообщили работники музея на пресс-конференции, которая прошла в пятницу, 20 июля.
Новым хозяином знаменитого кота, который предсказывал результаты футбольных матчей на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира по футболу в 2018 году, стала ветеринар Анна Кондратьева.
По словам музейщиков, всего за возможность взять в семью Ахилла боролись 37 человек. Все они обещали заботиться о животном и не мешать ему заниматься общественной и социальной деятельностью. Однако выбор пал на ветеринара.
Мы выбрали одну кандидатуру, и многие согласятся, что это самый лучший выбор для кота Ахилла — в сертификат эрмитажного кота вписывается владелец: Анна Кондратьева,
— заявили представители музея на пресс-конференции.
Ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева давно знакома с Ахиллом, она все время за здоровьем знаменитого кота. Кстати именно она была одним из организаторов предсказаний на мундиале. Обретя семью, белоснежный кот Ахилл продолжит выполнять свои социальные функции.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что появилось видео как пес занес кота в дом на себе и прославился.
Пятый канал: последние новости
В сети появились реальные снимки посадки НЛО на землю Видео: вооруженный двумя мачете мужчина атаковал продавщиц в Тынде Пятый канал публикует видео из отеля, где похитили миллионы депутата Жигарева
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры80
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста334
Фото кабинета Медведева удивило россиян69
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе220
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение