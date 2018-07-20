Кот-предсказатель из Эрмитажа по кличке Ахилл обрел новый дом

Кота-предсказателя из Эрмитажа по кличке Ахилл передали в семью. Об этом сообщили работники музея на пресс-конференции, которая прошла в пятницу, 20 июля.

Новым хозяином знаменитого кота, который предсказывал результаты футбольных матчей на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира по футболу в 2018 году, стала ветеринар Анна Кондратьева

По словам музейщиков, всего за возможность взять в семью Ахилла боролись 37 человек. Все они обещали заботиться о животном и не мешать ему заниматься общественной и социальной деятельностью. Однако выбор пал на ветеринара.

Мы выбрали одну кандидатуру, и многие согласятся, что это самый лучший выбор для кота Ахилла — в сертификат эрмитажного кота вписывается владелец: Анна Кондратьева,

— заявили представители музея на пресс-конференции.

Ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева давно знакома с Ахиллом, она все время за здоровьем знаменитого кота. Кстати именно она была одним из организаторов предсказаний на мундиале. Обретя семью, белоснежный кот Ахилл продолжит выполнять свои социальные функции.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что появилось видео как пес занес кота в дом на себе и прославился.