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В Казахстане при покраске столбов погиб несовершеннолетний
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В Казахстане при покраске столбов погиб несовершеннолетний 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 20 июл — РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал от удара электрическим током при покраске столбов освещения в расположенной на западе Казахстана Актюбинской области, сообщила в пятницу пресс-служба департамента внутренних дел региона.
По данным полиции, инцидент произошел вечером в четверг.
"При покраске столбов освещения от удара электрическим током скончался несовершеннолетний житель области (2001 года рождения), второй несовершеннолетний (2000 года рождения) доставлен в детскую областную больницу", — говорится в сообщении пресс-службы.
Начато расследование по статье «Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека».
"Обстоятельства происшествия, в том числе трудоустройства несовершеннолетних выясняются. Ход расследования находится на контроле прокурора области и начальника департамента внутренних дел области", — заявили в полиции.
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