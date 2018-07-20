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В Перми стартует проверка чиновников на полиграфе
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В Перми стартует проверка чиновников на полиграфе 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об обязательном прохождении чиновниками полиграфа. Так глава региона решил бороться с коррупцией.
Проходить исследование на детекторе лжи будут как соискатели, так и действующие сотрудники. Полиграф уже куплен, для этого весной провели аукцион, сообщает URA.RU.
Оборудование обошлось областной казне в 853 тысяч рублей, единственным участником торгов и поставщиком стала компания «Поликониус».
Проверка на полиграфе должна исключить создание коррупционных схем во власти. Уже составлен список тех, кто в первую очередь должен будет провериться на детекторе лжи. Это вице-премьеры, глава администрации области, начальники отделов и руководители местных госстурктур. Но при этом тестирование будет добровольным и проводиться исключительно с письменного согласия чиновника.
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