В Перми стартует проверка чиновников на полиграфе

Проходить исследование на детекторе лжи будут как соискатели, так и действующие сотрудники. Полиграф уже куплен, для этого весной провели аукцион, сообщает URA.RU.

Оборудование обошлось областной казне в 853 тысяч рублей, единственным участником торгов и поставщиком стала компания «Поликониус».

Проверка на полиграфе должна исключить создание коррупционных схем во власти. Уже составлен список тех, кто в первую очередь должен будет провериться на детекторе лжи. Это вице-премьеры, глава администрации области, начальники отделов и руководители местных госстурктур. Но при этом тестирование будет добровольным и проводиться исключительно с письменного согласия чиновника.