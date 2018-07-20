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Жители тюменского дома не могут избавиться от роя пчел
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Жители тюменского дома не могут избавиться от роя пчел 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Жители одного из домов на Лесобазе в Тюмени сообщают, что управляющая компания не может вывести пчел из их многоквартирника.
Ранее они рассказывали, что под балконом образовалось пчелиное гнездо. В управляющей компании «Меридиан» сообщили, что уже знают о проблеме и скоро примут меры.
Однако люди сообщили «ФедералПресс», что этого не произошло — насекомым дом, похоже, понравился. По их словам, они уже видели новые гнезда, а работа УК результата не принесла. Жители дома признаются, что опасаются за себя, здоровье детей и домашних животных.
Комментарий: пчел убрали, вернуться не должны
В управляющей компании «Меридиан» опровергли информацию о том, что пчелы до сих пор живут в доме. По словам представителей УК, гнездо устранили — сейчас все в порядке. «Новых гнезд на доме и на территории нет, никаких колоний пчелы и осы не сформировали», — сообщили в УК.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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