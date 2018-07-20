На Вторчермете из-за ремонта тепломагистрали до октября закроют одну из улиц

С пятницы, 20 июля, коммунальщики закрыли движение машин по Коллективному переулку на участке от Аптекарской до Агрономической.

Ограничения связаны с начавшимся ремонтом тепловой магистрали и продлятся до начала отопительного сезона. Полностью восстановить движение транспорта по переулку планируется к 1 октября 2018 года.

— Для того чтобы отремонтировать тепломагистраль на 250-метровом участке переулка Коллективного, сотрудникам «Сантехсервиса» понадобится почти два с половиной месяца, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга

В мэрии добавили, что после ремонта подрядчик будет обязан полностью восстановить асфальтобетонное покрытие и благоустроить территорию, прилегающую к дороге.

В начале июля из-за ремонта сотрудники Водоканала перекрывали часть улицы Титова.