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На Вторчермете из-за ремонта тепломагистрали до октября закроют одну из улиц
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На Вторчермете из-за ремонта тепломагистрали до октября закроют одну из улиц 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
С пятницы, 20 июля, коммунальщики закрыли движение машин по Коллективному переулку на участке от Аптекарской до Агрономической.
Ограничения связаны с начавшимся ремонтом тепловой магистрали и продлятся до начала отопительного сезона. Полностью восстановить движение транспорта по переулку планируется к 1 октября 2018 года.
— Для того чтобы отремонтировать тепломагистраль на 250-метровом участке переулка Коллективного, сотрудникам «Сантехсервиса» понадобится почти два с половиной месяца, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В мэрии добавили, что после ремонта подрядчик будет обязан полностью восстановить асфальтобетонное покрытие и благоустроить территорию, прилегающую к дороге.
В начале июля из-за ремонта сотрудники Водоканала перекрывали часть улицы Титова.
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