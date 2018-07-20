Ещё
Волгоградцы предлагают закрыть дорогу из-за забившейся ливневки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградцы предлагают закрыть дорогу из-за забившейся ливневки 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградский общественник Алексей Ульянов показал с высоты размытые склоны и Нулевую Продольную, второй раз за неделю утонувшую в глубоких лужах.
Нулевая Продольная вновь скрылась за глубокими лужами
Есть мнение, что песком, который 15 июля смыло а дорогу, забита сеть ливневой канализации, — рассуждает Алексей Ульянов. — Сейчас любой, даже маленький дождик, станет причиной огромных луж. Воде попросту некуда уходить, и она накапливается, как в чашке.
Дорожникам стоит ненадолго перекрыть рокадную магистраль, чтобы основательно прочистить забитую ливневку, уверен Алексей Ульянов.
— В противном случае мы будем загораживать новую дорогу после каждого мало — мальского дождя, — подытоживает общественник.
Публикация от Алексей Ульянов (@ulianov24) 20 Июл 2018 в 3:04 PDT  Сегодня на Нулевой Продольной вновь разлились глубокие лужи. Посмотрев на потоки, несущие за собой песок, дорожники и чиновники решили на время остановить движение по рокадной магистрали. Несмотря на то, что спустя несколько часов по Нулевой уже поехали автомобили, коммунальщики до сих пор расчищают проезжую часть в сторону Центрального района.
V1.ru вел онлайн — трансляцию и в режиме нон — стоп рассказывал обо всех важных событиях после сильного утреннего дождя.
v1.ru: последние новости
В Волгограде городские службы переведены на усиленный режим работы Волгоградские общественники против переименования Мемориального парка На подтопленную с утра Нулевую Продольную Волгограда выпустили машины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста360
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры80
Фото кабинета Медведева удивило россиян74
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе222
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение