Волгоградцы предлагают закрыть дорогу из-за забившейся ливневки

Волгоградский общественник Алексей Ульянов показал с высоты размытые склоны и Нулевую Продольную, второй раз за неделю утонувшую в глубоких лужах.

Нулевая Продольная вновь скрылась за глубокими лужами

Есть мнение, что песком, который 15 июля смыло а дорогу, забита сеть ливневой канализации, — рассуждает Алексей Ульянов. — Сейчас любой, даже маленький дождик, станет причиной огромных луж. Воде попросту некуда уходить, и она накапливается, как в чашке.

Дорожникам стоит ненадолго перекрыть рокадную магистраль, чтобы основательно прочистить забитую ливневку, уверен Алексей Ульянов.

— В противном случае мы будем загораживать новую дорогу после каждого мало — мальского дождя, — подытоживает общественник.

Публикация от Алексей Ульянов (@ulianov24) 20 Июл 2018 в 3:04 PDT Сегодня на Нулевой Продольной вновь разлились глубокие лужи. Посмотрев на потоки, несущие за собой песок, дорожники и чиновники решили на время остановить движение по рокадной магистрали. Несмотря на то, что спустя несколько часов по Нулевой уже поехали автомобили, коммунальщики до сих пор расчищают проезжую часть в сторону Центрального района.