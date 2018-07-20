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«Дружба с властями помогла». В Нижневартовске фирма поставила щит прямо в центре набережной
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«Дружба с властями помогла». В Нижневартовске фирма поставила щит прямо в центре набережной 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Нижневартовска недовольны рекламным щитом, установленным посреди зоны отдыха на набережной. В частности, горожанам не нравится, что он появился внезапно и стоит не сбоку, а ровно по центру. Пока никакой рекламы на нем нет. Но, по словам местных жителей, он портит вид набережной.
Говорят, что конструкция принадлежит фирме, которая находится в дружеских отношениях с администрацией города. Ходят слухи, что в прошлом компания неоднократно оказывала свои услуги безвозмездно. А в благодарность за «лояльность» им и разрешили установить рекламную конструкцию в обход здравого смысла.
Комментарий: нарушений нет  В департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска корреспонденту «ФедералПресс» сообщили, что рекламная конструкция размещена на участке, который находится в муниципальной собственности.
«Рекламная компания имеет все разрешения, а договор был заключен еще в 2017 году. А зеленую зону перенесут в следующем году, раз она так понравилась горожанам», — подчеркнули в департаменте.
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