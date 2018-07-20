Петр Тутарашвили: Готовность №1

Михаил Козлов : Предыдущий Московский автосалон не назовешь успешным. Какие выводы сделаны с точки зрения организации выставки?

Петр Тутарашвили: Мы стали гибче в коммерческих взаимоотношениях с клиентами. Основная проблема всех автосалонов — большие бюджеты, причем доля трат на услуги организаторов и аренду выставочных площадей составляет лишь 5-15% у грандов автоиндустрии и, может быть, до 20% у менее крупных компаний со стендами скромной площади. Строительство стендов, угощения, персонал, логистика, включая доставку автомобиля на салон, обходятся существенно дороже. Соответственно, наша задача — создать условия, позволяющие потенциальным участникам минимизировать свои расходы. Прямым рычагом, которым мы можем управлять, является цена выставочной площади и ряда услуг, хотя, повторю, с точки зрения бюджета, это не столь значимая величина. Но мы можем предложить и новые, менее затратные форматы участия. Яркий пример — компания Volkswagen, у которой будет большая экспозиция под открытым небом.

М. К. : Но ведь в начале 2016 г. в попытке приостановить отток участников с ММАС стоимость аренды выставочных площадей в «Крокус Экспо» уже заметно снизили…

П. Т. : В этой ситуации мои предшественники пошли на ряд шагов. К сожалению, не все из них принесли результат, что, впрочем, объясняется объективными причинами.

Точные расценки — коммерческая тайна, но отмечу, что сейчас мы предоставляем скидки тем автопроизводителям, которые нас поддерживают. Так, одна из компаний планирует розыгрыш автомобиля в рамках ММАС›2018. Для них это дополнительные расходы, но это обоюдовыгодный ход, и мы делаем им скидку. В целом же суммы, выплачиваемые участниками организаторам выставки, вполне умеренные по европейским меркам, меньше, чем в Женеве или во Франкфурте. Конечно, базовые значения ставки мы определяли в валюте, но все контракты с автопроизводителями подписаны в рублях и не подлежат пересмотру в зависимости от обменного курса. Изменений фактической цены по ходу взаимодействия, как это случалось прежде, уже не будет. Это наш главный шаг с точки зрения изменения финансовой политики.

М. К. : Квартирный вопрос многих испортил. Не испортит ли он и впечатление от ММАС›2018?

П. Т. : Никаких лимитов площади стендов мы по-прежнему не устанавливаем. Скажем честно, на автомобильном рынке и в экономике России непростая ситуация. Медийно-политически она сейчас для нашей страны тоже непростая, и ставить кому-то какие-то рамки абсолютно неправильно. У Mercedes в 2016-м была возможность собрать все сливки, и он их собрал. Но в силу объективных причин повторения ситуации 2016 г. с Mercedes не будет, и на тех площадях, что занимала это компания, разместится ряд люксовых автомобилей и экспозиция нового российского бренда AURUS, которая, на мой взгляд, явится изюминкой ММАС’2018. Ситуация такая, что незамеченным никто не останется. Под экспозицию отведен первый этаж нашего самого большого, третьего, павильона. Три его зала примут собственно ММАС, а в четвертом впервые пройдет технологический фестиваль. Посетители будут приятно удивлены, увидев в этом зале инновационную продукцию, в частности электромобили, тех компаний, которые не примут участия в автосалоне в классическом формате.

М. К. : Число участников ММАС›2018 осталось на уровне кризисного 2016 г. В мире не заметили оживления российского автомобильного рынка?

П. Т. : Посмотрим не только на количественный, но и качественный состав участников ММАС’2018. С точки зрения представительности, предстоящий автосалон существенно интереснее выставки двухлетней давности. Сегодня среди участников практически все лидеры российского рынка: АвтоВАЗ , KIA, Hyundai, Renault , VW. К сожалению, падение объемов продаж в 2015-2016 гг. оказалось столь существенным, что и в 2018-м вряд ли стоит ожидать выхода рынка на уровень 2 млн проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей, хотя в лучшие годы этот показатель достигал почти 3 млн при совершенно других настроениях людей, другом уровне покупательской способности. Так что позитивная динамика рынка не вернула его к максимальным историческим значениям. Есть и еще одна объективная тенденция, особенно заметная на примере немецких автопроизводителей, законодателей мод в Европе. С моей точки зрения, не ситуация на рынке и не политика, а именно новомодный тренд некоторых штаб-квартир использовать новые каналы коммуникации является главной причиной сокращения числа участников выставки. Но мода циклична и я уверен, что в будущем интерес к участию в выставках восстановиться.

Что же касается нашей родины, то России нужен ММАС. Причудливая история государства приучила наш народ к тому, что надо обязательно потрогать вещи своими руками. Купить воздух? Нам его слишком часто продавали!

М. К. : Повторилась ли на этот раз ситуация с отказом от уже подписанных договоров об участии в ММАС?

П. Т. : Отказ многих компаний от уже оговоренного участия в ММАС’2016 был вызван целым комплексом произошедших к тому моменту событий политического, финансового характера и последовавшего резкого сокращения российского автомобильного рынка. Тогда даже серьезные финансовые потери в связи с выплатой неустойки за расторжение подписанных договоров об участии в выставке не остановили ряд компаний. Теперь автопроизводители очень серьезно взвешивали свое решение. Схожесть ситуации в том, что многие долго колебались, и в итоге большинство из них отказалось от участия в ММАС’2018. Но уже никто не забирал данное согласие на участие назад. Конечно, до выставки остается еще два месяца, и всякое может быть — в России живем, но подтвердившие свое участие автопроизводители уже включились в подготовку к салону.

Мы стараемся привлечь все профильные продукты. Людям в конечном итоге неважно, выставилась сама компания, ее представительство или дилер. Главное для людей — увидеть автомобиль.

М. К. : Отказники 2016 г., вернувшиеся на ММАС, подвергнутся каким-либо санкциям?

П. Т. : Конечно, нет. Мы не разбрасываемся клиентами. Да и отказ от участия в ММАС’2016 был вызван объективными причинами. Это, разумеется, нанесло нам определенный ущерб, но и сами компании в той ситуации что-то потеряли. Наша задача — сделать так, чтобы всем было комфортно и, главное, полезно участвовать в ММАС’2018. Наша задача — сделать праздник для всех, а не сводить счеты.

М. К. : А что, собственно, посетитель ММАС›2018 сможет потрогать своими руками?

П. Т. : В плане привлечения посетителей мы возлагаем особые надежды на новый российский бренд AURUS. К его моделям уже очень высок интерес со стороны государственных структур. Правда, полную линейку AURUS, скорее всего, не покажут. Что именно будет выставлено? Пока не могу сказать. Мы должны увидеть автомобиль с внешностью президентского. Покажут и саму модульную платформу. Кроме того, на отдельном стенде НАМИ, выпускающего модели AURUS, представят еще ряд моделей, в том числе использующих технологию автономного вождения.

Renault порадует нас мировой премьерой. Это то, чего нам давно не хватало. Как будет называться новый кроссовер С-сегмента, какой ценовой сегмент будет представлять, на каких рынках кроме российского станет доступен, я не знаю, но Россия окажется первой страной, где наладят производство (в Москве ) и запустят продажи этой модели. Стенд Renault ожидается очень интересным.

KIA и Hyundai, с моей точки зрения, в этом году предприняли героические усилия на маркетинговом направлении. Они очень плотно вовлечены в проведение чемпионата мира по футболу, спонсорами которого являются, и тем не менее нашли возможность участвовать в ММАС. Так, состоится российская премьера Hyundai Santa Fe 4-го поколения, знаковой модели для компании. KIA представит пять новых и обновленных моделей, в том числе очередное поколение популярного хэтчбека Ceed.

Конечно, салон немыслим без АвтоВАЗа. Но сказать что-то конкретное очень сложно. Компания готовит сюрпризы. Стенд ожидается крупный, как и у всех ключевых игроков. Там тремя машинами не отделаешься…

По поводу участия Aston Martin скажу так: «А все может быть». Об этом я слышал только от прессы — ваших коллег.

В любом случае, мы перехватили у Женевского автосалона модель стоимостью несколько миллионов евро от известного тюнингера. Новинкой станет и технологическая экспозиция, где представят разработки альтернативных силовых установок, систем автономного вождения. Мы предоставляем очень комфортные условия для демонстрации таких технологий в дополнение к классической экспозиции, ведь привезти, скажем, электромобиль из Европы — дорогое удовольствие. Такие образцы будут интересны посетителям. Кроме того, традиционно у нас предусмотрена программа тест-драйвов, и здесь очень активен должен быть VW с его обширной площадкой на открытом воздухе.

Один из наших партнеров готов привезти виртуальный тренировочный симулятор пилотов «Формулы-1». Ожидается экспозиция ретроавтомобилей и участие клубов поклонников отдельных марок. Будут и сюрпризы, о которых пока не готов говорить.

России нужен ММАС. В силу причудливой истории государства наш народ любит потрогать вещи своими рукам

М. К. : Состав участников ММАС из Китая за исключением Geely почти полностью обновился. Почему?

П. Т. : У европейских, японских, корейских компаний в России давно есть представительства, четко определена линия поведения. С китайскими автопроизводителями все немного сумбурно. Ряд компаний имеет у нас либо номинальное представительство, либо не имеет его вообще, что усложняет переговоры. Некоторые действия китайских компаний могут показаться нам не очень последовательными, но надо учитывать, что они ориентированы на решение, прежде всего, своих внутренних задач. Наш рынок, с точки зрения объемов продаж, для автопроизводителей из Поднебесной периферийный, но он интересен им как плацдарм для дальнейшего продвижения. Поэтому решения принимаются китайскими компаниями, исходя из общеполитической стратегии, а не соображений чисто коммерческого плана. В любом случае, с Китаем, где в месяц уже продается больше автомобилей, чем в России за год, где, по оптимистическим прогнозам, объем рынка составит порядка 40 млн авто, всем придется считаться.

М. К. : Рассчитываете на аншлаг?

П. Т. : Поставлена задача после снижения посещаемости ММАС на 30-40% в 2016 г. поднять ее примерно до уровня 2014 г., когда на выставке побывало около миллиона человек. Раз задача поставлена, ее надо выполнить. За счет чего? Мы задействовали и традиционных, и новых информационных партнеров. Прежде всего, это касается Интернета. Увеличена рекламная нагрузка относительно 2016 г. Репрезентативность выставки с точки зрения значимости участвующих в ней брендов также поднялась на новый уровень по сравнению с ММАС’2016. Мы надеемся привлечь публику и качеством представляемых продуктов. Наконец, снижены цены на билеты, а кроме того впервые билеты на ММАС можно приобрести в Интернете, причем с существенной скидкой в 20% от полного тарифа будних или выходных дней. Я абсолютно уверен, что обозначенная совокупность факторов позволит нам превзойти показатели посещаемости 2016 г. В любом случае, наша задача — сделать праздник, чтобы на выставке была комфортная, веселая атмосфера.

М. К. : В эту концепцию вписывается участие в ММАС девушек-моделей?

П. Т. : В отличие от «Формулы-1» мы никаких ограничений на участие девушек-моделей не накладываем. Да, у нас мероприятие семейное, но я лично — «за»!

М. К. : Есть ли перспективы у ММАС?

П. Т. : Перспективы, конечно, есть! Но на этот вопрос я смогу корректно ответить только после проведения автосалона. Многое зависит от того, как он пройдет. Мы приложим все силы, чтобы сгладить очень серьезный негативный эффект выставки 2016 г. Очевидно, что краткосрочная перспектива ММАС зависит от конъюнктуры рынка и результатов автосалона 2018 г. Среднесрочная и долгосрочная перспектива определяется глобальными тенденциями и тем, насколько мы сможем к ним адаптироваться. По итогам ММАС’2018 мы поймем, какие изменения надо вносить, чтобы дальше продвигать этот проект. Выставка 2020 года уже официально утверждена в календаре мероприятий Международной Организации Производителей Автомобилей (OICA).