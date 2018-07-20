Опубликован тизер-трейлер второго сезона «Железного кулака»

Стриминговый сервис Netflix и киностудия Marvel представили на фестивале комиксов и поп-культуры ComicCon в Сан-Диего первый минутный тизер второго сезона сериала «Железный кулак».

Премьерный эпизод нового сезона «Железного кулака» покажут 7 сентября 2018 года.

Настоящее имя супергероя по прозвищу Железный Кулак — Дэнни Рэнд. Персонаж создан Роем Томасом и Гилом Кейном и впервые появился на страницах комиксов Marvel в мае 1974 года. Он практикует боевые искусства и обладает мистической силой, которую щедро демонстрирует и в новом тизере.