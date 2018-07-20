Ещё
Опубликован тизер-трейлер второго сезона «Железного кулака»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован тизер-трейлер второго сезона «Железного кулака» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стриминговый сервис Netflix и киностудия Marvel представили на фестивале комиксов и поп-культуры ComicCon в Сан-Диего первый минутный тизер второго сезона сериала «Железный кулак».
Премьерный эпизод нового сезона «Железного кулака» покажут 7 сентября 2018 года.
Настоящее имя супергероя по прозвищу Железный Кулак — Дэнни Рэнд. Персонаж создан Роем Томасом и Гилом Кейном и впервые появился на страницах комиксов Marvel в мае 1974 года. Он практикует боевые искусства и обладает мистической силой, которую щедро демонстрирует и в новом тизере.
Ранее на ComicCon показали первый трейлер сериала по мотивам рассказа Джорджа Мартина «Летящий сквозь ночь».
Газета.Ru: последние новости
Никита Высоцкий: о смерти Изы Высоцкой узнал от журналистов Москвич напал на полицейских из-за эвакуации автомобиля Глава Минвостока рассказал о квотах для рабочих из КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста360
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры80
Фото кабинета Медведева удивило россиян74
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе222
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение