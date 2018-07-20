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Мужчину, найденного в пруду, опознали
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Мужчину, найденного в пруду, опознали 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото severpost.ru  Следователям удалось установить личность мужчины, которого в выходные нашли на Соловьином пруду. Тревогу забили местные жители, когда неопознанное тело всплыло в выходной день посреди водоёма. Они же вызвали спасателей и полицейских.
Личность мужчины удалось установить благодаря дактилоскопии, проще говоря, по отпечаткам пальцев. Видимо, 47-летний утопленник, находился в базе правоохранительных органов. Известно, что мужчина проживал неподалёку от водоёма — на проспекте Строителей.
Мама потерпевшего, которая жила с ним, рассказала, что из дома мужчина исчез 13 июля, с тех пор о нём не было новостей. Также она рассказала следователям, что сын нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Да, и в последнее время взял за привычку исчезать из дома на несколько дней. Однако потом возвращался вновь. Поэтому мама, когда сын пропал в очередной раз, не забила тревогу.
Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной гибели 47-летнего мужчины. Пока же по предварительной версии — мужчина, находясь «подшофе», упал в пруд и утонул.
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