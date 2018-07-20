В КБР откроется филиал военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ 

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Филиал военно-патриотического парка с образцами военной техники появится в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба республиканского правительства.
"В Кабардино-Балкарии планируется открытие филиала военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ, включающего ряд музейных и историко-мемориальных комплексов, макетных полигонов, спортивных сооружений, выставочных экспозиций образцов вооружений и военной техники", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в парке будут зоны для проведения массовых культурных программ и общественных мероприятий.