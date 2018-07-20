В КБР откроется филиал военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ

"В Кабардино-Балкарии планируется открытие филиала военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ , включающего ряд музейных и историко-мемориальных комплексов, макетных полигонов, спортивных сооружений, выставочных экспозиций образцов вооружений и военной техники", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в парке будут зоны для проведения массовых культурных программ и общественных мероприятий.