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В КБР откроется филиал военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ
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В КБР откроется филиал военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Филиал военно-патриотического парка с образцами военной техники появится в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба республиканского правительства.
"В Кабардино-Балкарии планируется открытие филиала военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ, включающего ряд музейных и историко-мемориальных комплексов, макетных полигонов, спортивных сооружений, выставочных экспозиций образцов вооружений и военной техники", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в парке будут зоны для проведения массовых культурных программ и общественных мероприятий.
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