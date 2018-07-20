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Служба занятости Ленобласти обеспечила 10 тыс. жителей работой
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Служба занятости Ленобласти обеспечила 10 тыс. жителей работой 

Ivyborg.ru 1 час назад
Региональная служба занятости опубликовала статистику трудоустройства граждан за первую половину 2018 года. Около 10 тыс. человек, обратившихся в службу, нашли новое рабочее место
Жители региона с января по июль получили более 17 тыс. госуслуг, касаемых трудоустройства, переквалификации и развитию предпринимательства. В различных района Ленобласти создаются ярмарки вакансий для людей предпенсионного возраста и для женщин с детьми.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе администрации Ленобласти, переобучению по 50 образовательным программам уже приступили 850 человек.
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