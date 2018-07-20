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Выжившим в аварии на Украине белорусам помогут вернуться на родину бесплатно
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Выжившим в аварии на Украине белорусам помогут вернуться на родину бесплатно 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в сообщении управления полиции Николаевской области на сайте ведомства.
«В полицию обратилась одна туристическая фирма, которая предложила свои бесплатные услуги для транспортировки травмированных и погибших граждан на родину. Национальная полиция в Николаевской области сотрудничает с представителями госавтоинспекции Белоруссии по установлению всех данных лиц, пострадавших в ДТП», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что более 30 человек обратились по телефону «горячей линии», пока только один гражданин Белоруссии подтвердил участие двух своих близких в автокатастрофе.
По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в пятницу утром пассажирский микроавтобус с гражданами Белоруссии попал в ДТП на Украине. Водитель и четыре пассажира погибли на месте, еще 12 с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.
По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса, который следовал по маршруту «Одесса-Гомель», не справился с управлением и столкнулся со стоявшим с правой стороны проезжей части грузовиком. Позже полиция выяснила, что все погибшие и пострадавшие являются гражданами Белоруссии.
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