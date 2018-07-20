М. Ликсутов: Дублирование навигации и названий станций метро на английском языке сохранится после ЧМ-2018

Дублирование навигации и названий станций Московского метрополитена на английском языке сохранится после чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Все, что мы наработали за время чемпионата мира, останется работать. И навигация, и дублирование станций на английском языке останутся. Ряд волонтеров мы оставили работать у себя — в метро и в Мосгортрансе», — заявил М. Ликсутов.