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М. Ликсутов: Дублирование навигации и названий станций метро на английском языке сохранится после ЧМ-2018
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М. Ликсутов: Дублирование навигации и названий станций метро на английском языке сохранится после ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Дублирование навигации и названий станций Московского метрополитена на английском языке сохранится после чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Все, что мы наработали за время чемпионата мира, останется работать. И навигация, и дублирование станций на английском языке останутся. Ряд волонтеров мы оставили работать у себя — в метро и в Мосгортрансе», — заявил М. Ликсутов.
Ранее первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов сообщал, что более 62 тыс. элементов навигации обновили в столичной подземке в связи с ЧМ-2018. Для комфорта болельщиков из других стран вся аудио— и визуальная информация в поездах метро была переведена на английский язык.
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