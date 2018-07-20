В Мединституте МГТУ готовятся открыть новый факультет

Медицинский институт МГТУ готовится в первому этапу реструктуризации. Расширение линейки профессий необходимо в связи с востребованностью молодых специалистов на рынке труда и стремлением учебного заведения к повышению качества подготовки будущих врачей.

По словам ректора МГТУ Саиды Куижевой, реструктуризация университета включает в себя открытие новых факультетов и базовых кафедр в лечебных учреждениях республики. Так, в ходе первого этапа планируется открыть в мединституте стоматологический факультет.

Кроме того, на базе городской клинической больницы по специальности «лечебное дело» будут открыты кафедра общей хирургии, кафедра факультетской хирургии, кафедра факультетской терапии и кафедра акушерства, гинекологии и неонатологии.

На базе Адыгейской республиканской клинической больницы — кафедры госпитальной хирургии и госпитальной терапии. На базе республиканской инфекционной больницы — кафедра инфекционных болезней, дерматовенерологии и фтизиопульмонологии. На базе Центра здоровья — кафедра пропедевтики внутренних болезней. И кафедра педиатрии — на базе республиканской детской клинической больницы.

По специальности «стоматология» на базе республиканской клинической стоматологической поликлиники будут открыты кафедры стоматологической хирургии и стоматологической терапии.

Среди мероприятий второго этапа структурной реорганизации — подготовка к открытию в университете новых профессий будущего — это ИТ-медики, архитекторы медоборудования, специалисты биоэтики, клинической биоинформатики и операторы медицинских роботов.