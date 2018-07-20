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Паулина Андреева кардинально изменилась второй раз за лето
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Паулина Андреева кардинально изменилась второй раз за лето 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Это уже второе кардинальное преображение актрисы за лето… Надеемся, Федор Бондарчук не против.
Что же творится с актрисой? Только за два месяца лета Паулина сменила образ два раза. Сначала звезда шокировала тем, что появилась на «Кинотавре» с коротким каре, а теперь послушно выполняет просьбы режиссера на съемках сказки «Конек-Горбунок» и снова неузнаваема…
Съемки фильма для телеканала «Россия 1» начались на днях в Северной столице. Это экранизация знаменитой сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка — «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами».
И надо сказать, проект в надеждых руках, раз за экранизацию взялся режиссер Олег Погодин, которого зрители знают по успешным сериалам «Крик совы» и «Родина ждет»… А сыграть главных героев взялись Михаил Ефремов (Царь), Паулина Андреева (царь-девица), Ян Цапник. Ну, а роль Ивана-дурака досталась звезде «Стиляг» Антону Шагину.
На первых же кадрах со съемочной площадки видно, что над образом Паулины хорошенько поработали гримеры и костюмеры. Актрисе придумали непривычную для Андреевой высокую прическу, нарисовали милые ямочки у губ. И, наконец, невеста Бондарчука в русских народных платьях выглядит несколько крупнее, чем в жизни. Но это и понятно! Какая же царь-девица с модельной худобой?
Даты премьеры пока что не названы. Но надеемся, что сможем увидеть фильм уже в следующем году.
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