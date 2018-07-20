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В Самаре самолётам разрешили садиться в тумане
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В Самаре самолётам разрешили садиться в тумане 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
На новую полосу можно приземляться даже при плохой погоде
Взлётно-посадочная полоса самарского аэропорта получила в Росавиации сертификат соответствия 3-А. Документ подтверждает, что оборудование аэродрома в Курумоче позволяет командиру воздушного судна принимать решение о заходе на посадку на высоте 30 метров от поверхности земли и при видимости от 200 метров (в тумане. — Прим. ред.).
— Курумоч — четвёртый воздушный порт России, оснащённый по такой высокой категории посадки, — рассказали представители самарского аэропорта.
В преддверии чемпионата мира по футболу в Курумоче построили новый перрон, оборудовали места стоянок, магистральные рулежные дорожки. В декабре 2017 года запустили в эксплуатацию вторую взлётно-посадочную полосу (ИВВП-2) протяжённостью 3001 метр и шириной 45 метров.
Покрытие полосы ИВВП-2 в Курумоче — асфальтобетон. Её характеристики позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boing-777 и Airbus-340.
Недавно в Курумоче рассказали, какие направления перелётов популярны у жителей Самарской области. Также представители самарского аэропорта составили рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков. В итоговый список попали сразу 15 компаний.
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