В Самаре самолётам разрешили садиться в тумане

На новую полосу можно приземляться даже при плохой погоде

Взлётно-посадочная полоса самарского аэропорта получила в Росавиации сертификат соответствия 3-А. Документ подтверждает, что оборудование аэродрома в Курумоче позволяет командиру воздушного судна принимать решение о заходе на посадку на высоте 30 метров от поверхности земли и при видимости от 200 метров (в тумане. — Прим. ред.).

— Курумоч — четвёртый воздушный порт России , оснащённый по такой высокой категории посадки, — рассказали представители самарского аэропорта.

В преддверии чемпионата мира по футболу в Курумоче построили новый перрон, оборудовали места стоянок, магистральные рулежные дорожки. В декабре 2017 года запустили в эксплуатацию вторую взлётно-посадочную полосу (ИВВП-2) протяжённостью 3001 метр и шириной 45 метров.

Покрытие полосы ИВВП-2 в Курумоче — асфальтобетон. Её характеристики позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boing-777 и Airbus-340.