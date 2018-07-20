В Черемушках состоится второй Московский пленэр

21 июля на открытой площадке перед центральным входом в центр культуры и искусства «Меридиан» состоится второй Московский пленэр, посвященный «Городу будущего». Гости программы изобразят уже существующие пейзажи и объекты Москвы вместе с воображаемыми, которые сделают наш город лучше, краше и безопаснее.

«Таким образом, они смогут сравнить свои пожелания с реализованными в будущем проектами. Участникам будет предложено выполнить работы в «смешанной технике». Они приобретут азы быстрого карандашного скетчинга с элементами коллажа, будут учиться работе с фактурой и цветом в декоративной композиции, узнают о перспективе в пейзажных зарисовках», — передают организаторы.

Как сообщается на сайте «Меридиана», участвовать в нем можно бесплатно, однако необходимо предъявить распечатанный бесплатный билет, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана». Начало в 11:30.