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Тимати с победителем шоу ПЕСНИ запустил «Ракету»
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Тимати с победителем шоу ПЕСНИ запустил «Ракету» 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Победитель проекта «ПЕСНИ» телеканала ТНТ TERRY и финалистка шоу Наzима запи-сали сингл-лонгмикс «Ракета» совместно с топовыми участниками лейбла BLACK STAR.
Новый шоу-бизнес, созданный в рамках проекта «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ, начинает работать на полную. Обычно, истории с участниками шоу талантов заканчиваются одина-ково — проект закрывают, и его герои благополучно забываются. Но только не в случае с шоу «ПЕСНИ». Еще до его старта на ТНТ пообещали, что после завершения первого се-зона участники никуда не пропадут, подпишут контракты с одним из музыкальных лей-блов и продолжат создавать новый российский шоу-бизнес.
Победитель шоу «ПЕСНИ» TERRY и финалистка проекта Наzима подписали контракт с BLACK STAR и стали новыми артистами лейбла. Команда BLACK STAR это уже несколь-ко поколений артистов, каждый из которых прошел свой собственный путь на пути к успеху. И если ТИМАТИ запускал свои первые треки еще в 99-м, то самый свежий состав лейбла считает победы исключительно просмотрами в YouTube. Новый сингл «Ракета» —это рассказ близких по духу людей о пути к своему успеху.
ТИМАТИ: «К нам присоединилась новая молодая кровь после проекта „ПЕСНИ“ — TERRY, Наzима, также все основные бойцы здесь: Егор Крид, Скруджи, Мот, ТИМАТИ здесь. У нас давно не было совместных работ, больше года, поэтому мы собрались вместе на треке „Ракета“.
TERRY: „Съемки проходили в экстремальных условиях: Поднялся очень сильный ветер и лил ливень, а я в это время был в парашюте, и он постоянно тянул меня назад. Мне при-ходилось бороться с ним, бороться с ветром и при этом еще на камеру читать свой куп-лет!“
Наzима: „Я в команде, и сейчас наступил ответственный момент. Мне дали возможность проявить себя, и я свой шанс не упустила, поэтому я на треке!“.
https://www.youtube.com/watch?v=i3khwURp4_0
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