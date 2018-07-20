Ещё
Российский посол назвал опасным присутствие ИГ* в Афганистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский посол назвал опасным присутствие ИГ* в Афганистане 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Присутствие боевиков ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) на севере Афганистана представляет серьезную опасность для Центральной Азии, заявил РИА Новости российский посол в Кабуле Александр Мантыцкий.
"Это (ИГ* — ред.) очень серьезная проблема, которую нельзя скидывать со счетов. Самое плохое, что они сейчас концентрируются в северных районах Афганистана, то есть, вблизи границ с центральноазиатскими республиками", — сказал посол.
По его словам, подобная ситуация особенно проявилась после поражения ИГ* в Сирии и Ираке, следствием чего стал «переток» боевиков на север Афганистана.
"Такой переток есть, хотя американцы отрицают это, но афганские власти в целом признают, что переток есть. Они не знают, сколько человек и как, но люди едут из этих стран", — отметил Мантыцкий, указав, что большая часть боевиков — иностранцы.
Посол отметил, что боевики пытаются установить контроль не только над северными районами страны, но и восточными.
На вопрос, как боевики могут пересекать границы, посол ответил, что российская сторона хотела бы получить ответы на эти вопросы, но пока ответов нет.
"Были неопознанные вертолеты, летали над территорией Афганистана. Как указывали местные политические деятели, они перевозили боевиков, в том числе ИГ*, и снабжали продовольствием и боеприпасами", — сообщил Мантыцкий.
Он пояснил, что вопросы по этому поводу задаются западным партнерам, которые контролируют воздушное пространство Афганистана.
*Запрещённая в России террористическая организация
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста383
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры83
Фото кабинета Медведева удивило россиян75
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе226
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение