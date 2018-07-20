Российский посол назвал опасным присутствие ИГ* в Афганистане

"Это (ИГ* — ред.) очень серьезная проблема, которую нельзя скидывать со счетов. Самое плохое, что они сейчас концентрируются в северных районах Афганистана, то есть, вблизи границ с центральноазиатскими республиками", — сказал посол.

По его словам, подобная ситуация особенно проявилась после поражения ИГ* в Сирии Ираке , следствием чего стал «переток» боевиков на север Афганистана.

"Такой переток есть, хотя американцы отрицают это, но афганские власти в целом признают, что переток есть. Они не знают, сколько человек и как, но люди едут из этих стран", — отметил Мантыцкий, указав, что большая часть боевиков — иностранцы.

Посол отметил, что боевики пытаются установить контроль не только над северными районами страны, но и восточными.

На вопрос, как боевики могут пересекать границы, посол ответил, что российская сторона хотела бы получить ответы на эти вопросы, но пока ответов нет.

"Были неопознанные вертолеты, летали над территорией Афганистана. Как указывали местные политические деятели, они перевозили боевиков, в том числе ИГ*, и снабжали продовольствием и боеприпасами", — сообщил Мантыцкий.

Он пояснил, что вопросы по этому поводу задаются западным партнерам, которые контролируют воздушное пространство Афганистана.

*Запрещённая в России террористическая организация