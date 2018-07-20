Дожди, град и туманы ожидаются в выходные в регионах ЦФО

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Сильный ветер с дождями и градом ожидаются в выходные в большинстве регионов Центрального федерального округа. Причиной непогоды стал Черноморский циклон, сообщили в пятницу в региональных управлениях МЧС и гидрометцентрах.

"ЦФО находится во власти Черноморского циклона, он достаточно обширный, глубокий. Осадки в виде дождя и града будут идти практически во всех регионах еще дней пять-семь", — сказали в орловском гидрометцентре.

В Калужской, Рязанской, Липецкой, Костромской, Смоленской областях порывы ветра при дождях могут достигать 20 м/с, возможен град, туманы. В Курской области уже этим вечером ожидаются сильные дожди, в некоторых регионах осадки продолжатся и в течение субботы, 21 июля.

Кроме того, местами пройдут грозы при порывах ветра до 17 м/с. Помимо Курской области, град прогнозируют в Липецкой и Рязанской областях.

По данным синоптиков, кратковременные ливневые дожди с грозами ожидаются в Воронежской, Смоленской, Тульской, Костромской областях. При этом температура воздуха в этих регионах днем прогреется до плюс 28-30 градусов. Практически во всех регионах округа ожидается туман.