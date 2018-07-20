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На ПСС Сызрань провели масштабную тренировку по ликвидации ЧС
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На ПСС Сызрань провели масштабную тренировку по ликвидации ЧС 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
По легенде учений на железнодорожных путях промывочно-пропарочной станции (ППС) Сызрань Самарского филиала Первой грузовой компании (ПГК) произошел разлив мазута, а затем его возгорание с распространением огня на прилегающую территорию.
"Учения позволили отработать слаженность действий по сигналу оповещения о чрезвычайном происшествии, алгоритм взаимодействия всех участников, навыки локализации и ликвидации последствий ЧС, а также убедиться в достаточности сил и средств, находящихся в распоряжении промывочно-пропарочной станции Сызрань", — подчеркнул руководитель учений, главный инженер ППС Сызрань Александр Юртаев.
Первым этапом учений стало оповещение ответственных лиц ППС, филиала и центрального аппарата ПГК, вызов пожарных подразделений и аварийных служб, оцепление места аварии и локализация разлива нефтепродуктов силами работников ППС.
На втором этапе добровольная пожарная дружина локализовала условное возгорание огнетушителями, а прибывшие позже пожарные подразделения ликвидировали его из пеногенератора. В заключение спасатели аварийно-спасательного формирования приступили к удалению нефтепродуктов с грунта.
Проведение учений контролировали работники управления охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПГК и Самарского филиала.
"Участники тренировки проверили готовность к действиям добровольной пожарной дружины, исправность средств связи и оповещения, укомплектованность промывочно-пропарочной станции Сызрань пожарными гидрантами, кранами, средствами пожаротушения и индивидуальной защиты. Подводя итоги, хочу отметить высокий уровень взаимодействия с аварийными службами", — сообщил главный специалист по чрезвычайным ситуациям управления Алексей Хамкин.
В учениях приняли участие сотрудники промывочно-пропарочной станции Сызрань, Главного управления МЧС России по Самарской области «7 отряд федеральной противопожарной службы», охранного предприятия «Страж-сервис», личный состав профессионального аварийно-спасательного формирования «РегионСпас». Также в ликвидации условной чрезвычайной ситуации были задействованы два пожарных КАМАЗа, фронтальный погрузчик и другая специализированная техника.
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