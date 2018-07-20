На ПСС Сызрань провели масштабную тренировку по ликвидации ЧС

По легенде учений на железнодорожных путях промывочно-пропарочной станции (ППС) Сызрань Самарского филиала Первой грузовой компании (ПГК) произошел разлив мазута, а затем его возгорание с распространением огня на прилегающую территорию.

"Учения позволили отработать слаженность действий по сигналу оповещения о чрезвычайном происшествии, алгоритм взаимодействия всех участников, навыки локализации и ликвидации последствий ЧС, а также убедиться в достаточности сил и средств, находящихся в распоряжении промывочно-пропарочной станции Сызрань", — подчеркнул руководитель учений, главный инженер ППС Сызрань Александр Юртаев.

Первым этапом учений стало оповещение ответственных лиц ППС, филиала и центрального аппарата ПГК, вызов пожарных подразделений и аварийных служб, оцепление места аварии и локализация разлива нефтепродуктов силами работников ППС.

На втором этапе добровольная пожарная дружина локализовала условное возгорание огнетушителями, а прибывшие позже пожарные подразделения ликвидировали его из пеногенератора. В заключение спасатели аварийно-спасательного формирования приступили к удалению нефтепродуктов с грунта.

Проведение учений контролировали работники управления охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПГК и Самарского филиала.

"Участники тренировки проверили готовность к действиям добровольной пожарной дружины, исправность средств связи и оповещения, укомплектованность промывочно-пропарочной станции Сызрань пожарными гидрантами, кранами, средствами пожаротушения и индивидуальной защиты. Подводя итоги, хочу отметить высокий уровень взаимодействия с аварийными службами", — сообщил главный специалист по чрезвычайным ситуациям управления Алексей Хамкин.