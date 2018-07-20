В Ханты-Мансийске пройдет акция «Экодвор»

В окружном центре 21 июля в 11:00 по улице Конева в районе домов 3 и 3А состоится очередная акция «Экодвор».

В рамках программы викторина и лотерея, игровая развлекательная программа для детей с аниматором (Леди Баг) «Спасти планету», «Дармарка», «Книговорот», мастер-классы по созданию экологической поделки и многое другое. А главное — с горожанами будет проведена просветительская работа по утилизации бытового мусора.

Напомним, что подобная акция уже проводилась 24 июня во дворе дома 123 по улице Строителей.