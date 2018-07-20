Ещё
В Ханты-Мансийске пройдет акция «Экодвор»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ханты-Мансийске пройдет акция «Экодвор» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В окружном центре 21 июля в 11:00 по улице Конева в районе домов 3 и 3А состоится очередная акция «Экодвор».
В рамках программы викторина и лотерея, игровая развлекательная программа для детей с аниматором (Леди Баг) «Спасти планету», «Дармарка», «Книговорот», мастер-классы по созданию экологической поделки и многое другое. А главное — с горожанами будет проведена просветительская работа по утилизации бытового мусора.
Напомним, что подобная акция уже проводилась 24 июня во дворе дома 123 по улице Строителей.
АиФ Югра: последние новости
В Ханты-Мансийске в лесу пропал человек Ваш компьютер взламывает Пентагон! Советы по информационной безопасности С начала лета в Югре утонули уже 8 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста381
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры83
Фото кабинета Медведева удивило россиян75
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе226
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение