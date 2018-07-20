Call-центр помощи подмосковным бизнесменам обработал две тысячи обращений

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Почти 2 тысячи звонков за полгода поступило на горячую линию Единого call-центра помощи предпринимателям в Подмосковье , говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"На первом месте вопросы, связанные с программой субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса. Это больше половины звонков, принятых сотрудниками call-центра. На втором месте — вопросы по микрофинансированию, гарантии по кредитам, регистрации, налогам, оформлению кредитов", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Дениса Буцаева

По данным министерства, предприниматели также спрашивают о предоставляемых в регионе мерах поддержки промышленных производств, консультируются по вопросам градостроительства, земельных отношений, а также интересуются запуском бизнес-проектов.

"Наш Единый call-центр действует в Подмосковье уже почти два года, его работа направлена на то, чтобы получать обратную связь от предпринимателей, оперативно решать их вопросы, предоставлять актуальную информацию", — отметил Буцаев.