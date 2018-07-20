Индекс промпроизводства в Нижегородской области вырос за полгода на 3,4%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос за январь-июнь на 3,4% в годовом выражении, пишет Newsnn.ru со ссылкой на региональное министерство экономики.

Наибольший рост отмечен в таких отраслях, как производство электрического оборудования (на 37%), химических веществ и продуктов (на 36,7%), металлургия (на 17,7%).

Также увеличение показателя произошло в сфере производства готовых металлических изделий (на 9,2%), бумаги и бумажных изделий (на 7,4%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 6,6%), резиновых и пластмассовых изделий (на 5,8%) и стройматериалов (на 5,7%).