Ещё
В библиотеке Хорошево-Мневников поговорили о жизни и творчестве Маяковского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке Хорошево-Мневников поговорили о жизни и творчестве Маяковского 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В читальном зале библиотеки № 241 Хорошево-Мневников состоялось мероприятие, посвященное125-летию со дня рождения Владимира Маяковского.
— Гостям мероприятия была представлена электронная презентация «Я поэт!», из которой они узнали интересные и малоизвестные факты о поэте: о личной и творческой трагедии Маяковского, о том, кто входил в круг его друзей в разные годы, какова роль Лили Брик в его судьбе, почему Маяковский боялся одиночества, о том, кого он любил и кому посвящал свои поэмы и стихи, — рассказали в библиотеке.
Также работала книжная выставка-портрет «Маяковский — трибун новой эры», на которой была представлена литература о жизни и творчестве поэта. Завершилось мероприятие просмотром документального фильма «Владимир Маяковский. Третий лишний» о любовном треугольнике в жизни поэта. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
В библиотеке № 240 на Паршина проведут кинолекторий к юбилею Валентина Пикуля Префект СЗАО Алексей Пашков проведет встречу с жителями Хорошево-Мневников В иконостас храма Димитрия Солунского установлены все иконы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста392
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры83
Фото кабинета Медведева удивило россиян77
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе226
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение