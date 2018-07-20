В библиотеке Хорошево-Мневников поговорили о жизни и творчестве Маяковского

В читальном зале библиотеки № 241 Хорошево-Мневников состоялось мероприятие, посвященное125-летию со дня рождения Владимира Маяковского.

— Гостям мероприятия была представлена электронная презентация «Я поэт!», из которой они узнали интересные и малоизвестные факты о поэте: о личной и творческой трагедии Маяковского, о том, кто входил в круг его друзей в разные годы, какова роль Лили Брик в его судьбе, почему Маяковский боялся одиночества, о том, кого он любил и кому посвящал свои поэмы и стихи, — рассказали в библиотеке.

Также работала книжная выставка-портрет «Маяковский — трибун новой эры», на которой была представлена литература о жизни и творчестве поэта. Завершилось мероприятие просмотром документального фильма «Владимир Маяковский. Третий лишний» о любовном треугольнике в жизни поэта. (ео)