В ледовом комплексе вблизи Марьиной Рощи стартовал набор в спортивные секции

В новом ледовом дворце «АПИА Арена», расположенном вблизи Марьиной Рощи, стартовал набор детей в спортивные секции. Об этом сообщили в администрации спорткомплекса.

— Здесь будут работать школа фигурного катания, детская школа хоккея, а также секции гандбола, баскетбола и мини-футбола. Запись во все секции уже открыта, — пояснили в администрации.

Отмечается, что площадь главной ледовой арены составляет 1800 квадратных метров, здесь есть небольшая ледовая площадка, бросковая зона с четырьмя дорожками, а также спортзал и зал хореографии.

«АПИА Арена» находится по адресу: ул. Яблочкова, дом 7. Подробности можно узнать по телефону 8 (495) 235-75-75. (ис)