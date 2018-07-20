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В ледовом комплексе вблизи Марьиной Рощи стартовал набор в спортивные секции
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В ледовом комплексе вблизи Марьиной Рощи стартовал набор в спортивные секции 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
В новом ледовом дворце «АПИА Арена», расположенном вблизи Марьиной Рощи, стартовал набор детей в спортивные секции. Об этом сообщили в администрации спорткомплекса.
— Здесь будут работать школа фигурного катания, детская школа хоккея, а также секции гандбола, баскетбола и мини-футбола. Запись во все секции уже открыта, — пояснили в администрации.
Отмечается, что площадь главной ледовой арены составляет 1800 квадратных метров, здесь есть небольшая ледовая площадка, бросковая зона с четырьмя дорожками, а также спортзал и зал хореографии.
«АПИА Арена» находится по адресу: ул. Яблочкова, дом 7. Подробности можно узнать по телефону 8 (495) 235-75-75. (ис)
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