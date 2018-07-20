Дорожные службы починили светофор на улице Двинцев 

Светофор, расположенный вблизи бизнес-центра «Двинцев», отремонтировали дорожные службы. Внимание властей на проблему обратил житель района, разместивший жалобу на портале «Наш город».
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«По указанному адресу произведена замена пешеходного светофора, технические неисправности устранены», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Напомним, что сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (еп)