Дорожные службы починили светофор на улице Двинцев

Светофор, расположенный вблизи бизнес-центра «Двинцев», отремонтировали дорожные службы. Внимание властей на проблему обратил житель района, разместивший жалобу на портале «Наш город».

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«По указанному адресу произведена замена пешеходного светофора, технические неисправности устранены», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Напомним, что сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (еп)