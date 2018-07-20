Дзержинец заплатит штраф в 15 тысяч рублей за фальсификацию стеклоомывателя

Житель Дзержинска осужден за незаконное производство и продажу опасного метанола под видом стеклоомывающей жидкости. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.

Согласно информации, в период с 1 октября прошлого года по 25 января текущего года житель Дзержинска незаконно приобрел у неустановленного лица 3 тонны метилового спирта (метанола) на общую сумму 45 тысяч рублей. Отмечается, что метанол является ядом нервной и сосудистой систем и опасен для жизни и здоровья человека.

Злоумышленник организовал в Дзержинске производство опасного вещества. Он хранил и продавал метанол под видом незамерзающей стеклоомывающей жидкости. Произведенная жидкость разливалась по 5-литровым канистрам с этикетками. До обнаружения незаконного производства потребителям было продано не менее тысячи канистр объемом 5 литров.

Приговором суда мужчина признан виновным в производстве, хранении и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в незаконном приобретении, переработке и хранении в целях сбыта ядовитых веществ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.