В Петербурге «ПК Транспортные системы» инвестирует 2 млрд рублей в производство трамваев

"Инвестиции в ближайшее время составят 2 млрд рублей, включая приобретение площадей", — сказал Винокур. В настоящее время компания арендует площадку на территории «Октябрьского электровагоноремонтного завода» (входит в "Трансмашхолдинг" ), куда весной текущего года перенесли производство из Тверской области

По данным генерального директора ПК ТС Александра Дубровкина, мощность петербургского предприятия составляет 300 вагонов в год, но пока с учетом количества специалистов на заводе ежемесячно собирают 10 вагонов четырех моделей. В планах компании расширение производства и набор рабочих кадров с учетом получения заказов из российских регионов и стран Восточной Европы. В настоящее время есть договоренность о сотрудничестве с Москвой , Петербургом, Пермским краем , идут переговоры об экспортных поставках, отметили в ПК ТС.

Семейство львиных

На «Невском заводе электрического транспорта» в пятницу впервые была представлена новая модель инновационного трамвая — «Львенок». Это укороченная версия трехсекционного трамвая «Лев» длиной всего 16,5 метров, что позволяет использовать его на маршрутах низкой пассажирской заполняемости. Односекционный низкопольный трамвай модели 71-911ЕМ — «Львёнок» на 90% состоит из отечественных комплектующих. Многие конструкционные решения защищены патентами и авторскими свидетельствами.

"Львенок" рассчитан на максимальную вместимость 155 человек с учетом 34 сидячих мест. В целях безопасности в отделке интерьера использован алюминий, а не пластик. По мнению Винокура, у новинки хорошие экспортные перспективы и все «львиное семейство» будет представлено осенью на крупнейшей мировой выставке «InnoTrans 2018» в Берлине.

Заместитель председателя комитета по промышленной политике и инновациям Елена Федорова отметила, что город готов оказать поддержку новому предприятию по выходу на международные рынки.

Петербургские перспективы

Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Олег Матвеев рассказал журналистам, что «Львенок» наряду с другими моделями компаниями в перспективе может пополнить парк общественного городского транспорта. «Парк Петербурга составляет 700-770 трамваев, износ которого составляет более 60%. Мы постоянно обновляем подвижной состав, так что приглашаем компанию к участию в конкурсах», — сказал замглавы комитета.

При этом чиновник отметил, что инновационная продукция ПК ТС пока недешевая и предстоит работать над снижением себестоимости.

При этом преимуществом компании, по словам Дубровкина, является короткий срок производства трамвая — на сборку вагона требуется всего 15 дней, что в два раза быстрее других производителей. В основе трамвая модульная конструкция, которая позволяет собирать вагон любой формы по принципу конструктора.